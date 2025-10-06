Adi Hütter sur la sellette à Monaco ?
L’accrochage de trop ?
En supériorité numérique pendant plus de 70 minutes , l’AS Monaco n’a pas su faire mieux qu’accrocher le match nul à domicile face à l’OGC Nice (2-2). Sauvés une nouvelle fois par Ansu Fati, auteur d’un doublé , les Monégasques enchaînent un troisième match sans victoire, après le nul contre Manchester City (2-2) et la claque reçue à Lorient (3-1). Une situation qui fragilise le coach Adi Hütter. …
CDB pour SOFOOT.com
