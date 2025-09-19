Adi Hütter présente ses « excuses » aux supporters

La tête basse.

À la suite de la débâcle de Monaco sur la pelouse du Club Bruges ce jeudi soir (4-1), l’entraîneur monégasque a tenu à adresser un message à ses supporters : « Nous n’avons pas été au niveau et je m’excuse auprès des fans de Monaco, a lâché le technicien allemand en conférence de presse d’après-match. Nous n’avons pas été à la hauteur. Le penalty que nous manquons à 0-0 (par Maghnes Akliouche après dix minutes de jeu) a peut-être changé la face du match. Mais il faut reconnaître que Bruges nous a été supérieur. Je suis vraiment désolé pour nos supporters. » …

TM pour SOFOOT.com