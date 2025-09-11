Adi Hütter donne une indication sur le retour à la compétition de Paul Pogba
La pioche Paulo, Paulo, Paul Pogback !
Le 11 septembre 2023, Paul Pogba était contrôlé positif aux métabolites de la testostérone avant d’être suspendu 18 mois pour la consommation de ces produits prohibés. Deux ans après jour pour jour, le retour du champion du monde 2018 avec l’AS Monaco se précise. En conférence de presse ce jeudi avant le match contre Auxerre, son entraîneur Adi Hütter a déclaré qu’il devrait être opérationnel après la prochaine trêve internationale , prévue mi-octobre.…
MBC pour SOFOOT.com
