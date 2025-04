information fournie par So Foot • 02/04/2025 à 15:55

Acquittement de Daniel Alves : le parquet saisit la Cour de cassation

Attendez, pas si vite Mr Alves…

Le parquet de Barcelone a saisi le Tribunal Suprême (équivalent à la Cour de cassation) en réponse à l’acquittement de l’ancien latéral du Barça et du PSG par la Cour de justice de Catalogne vendredi dernier (AFP). La peine de quatre ans et demi de prison pour des faits de viol à l’encontre de Daniel Alves avait été révoquée à « l’unanimité » , mettant en cause le manque de « fiabilité » de la plaignante.…

EG pour SOFOOT.com