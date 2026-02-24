Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol
Ce mardi, l’avocate d’Achraf Hakimi a annoncé à l’AFP que son client était renvoyé en procès pour viol. Pour rappel, le joueur du PSG est accusé d’avoir pratiqué à son domicile des pénétrations digitales sur une femme 24 ans, contre son consentement, dans la nuit du 24 au 25 février 2023.
Plus d’informations à venir… …
EL pour SOFOOT.com
