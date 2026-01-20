 Aller au contenu principal
Lucien Muller est mort
20/01/2026

Lucien Muller est mort

Lucien Muller est mort

Une légende s’en est allée. L’ancien milieu de terrain international tricolore Lucien Muller s’est éteint ce mardi, à l’âge de 91 ans . Capé à seize reprises, il avait notamment participé à la demi-finale du premier Euro en 1960, perdue contre la Yougoslavie (4-5). Formé à Strasbourg, il avait ensuite marqué de son empreinte Reims, avant de rejoindre le Real Madrid puis le Barça (pour trois saisons, à chaque fois). Le club champenois a d’ailleurs publié un long message d’hommage à son ancienne légende sur ses réseaux sociaux.

🖤 Le Stade de Reims a appris avec tristesse la disparition de Lucien Muller, véritable Légende du Club, comptant 201 matchs et 31 buts en Rouge & Blanc. Joueur marquant des années fastes du Club, celui que l'on surnommait "Le Petit Kopa" avait notamment été sacré Champion de… pic.twitter.com/WfZI6HtrHR…

