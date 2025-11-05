Achraf Hakimi : avec pertes et fracas

Sorti en pleurs contre le Bayern après un tacle les deux pieds décollés de Luis Díaz, Achraf Hakimi est sérieusement touché à la cheville. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, mais les failles du PSG, elles, sont déjà visibles sans lui.

Au terme d’une première période ratée dans les grandes largeurs, les joueurs du PSG s’apprêtaient à rentrer aux vestiaires et à se faire souffler dans les bronches par Luis Enrique. Finalement, c’est davantage la peur qui se lisait sur leurs visages plutôt que la frustration. Et si le quatrième arbitre avait indiqué deux minutes de temps additionnel au lieu de trois ? Dans ce monde parallèle, Luis Díaz serait resté sur son doublé et Achraf Hakimi sur ses deux jambes. Finalement, le Colombien s’est montré coupable d’un bien vilain tacle d’attaquant sur le latéral marocain et les secondes suivantes ont été interminables. Le carton jaune a rapidement viré au rouge, certes, mais c’est surtout l’attitude du Parisien qui a interpellé : soutenu par les médecins du club, il se tordait de douleur et peinait à cacher ses larmes.

Demain on verra avec le docteur la nature de ces blessures.…

