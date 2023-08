Achetez moins cher à l'étranger : séduisante Marrakech

Pour un bien locatif, il est recommandé d'investir dans la médina qui abrite les attractions touristiques, alors que la Palmeraie est à vingt minute en voiture. ( DR)

La ville impériale séduit toujours autant les Français. Et il n’y a pas que la médina pour y acquérir un bien immobilier… Tour d’horizon ensoleillé pour dénicher le bien idéal qui comblera vos attentes.

Elle est surnommée la «ville rouge» (parfois «ocre»), en référence à la couleur de l’argile battue utilisée pour l’édification de la médina et de ses remparts.

Des quatre villes impériales marocaines – les trois autres sont Rabat, Fès et Meknès –, Marrakech est assurément celle qui a la plus forte notoriété à l’international. Cette année encore, les Français la plébiscitent comme l’une de leurs destinations estivales favorites. Et, tombés sous le charme, nombreux sont ceux qui ont décidé d’y acquérir une résidence.

Pour les uns, elle sera principale, afin d’y couler une douce retraite (le Maroc serait le troisième pays préféré des retraités hexagonaux après la Thaïlande et le Portugal) ; pour les autres, secondaire, dans le but d’y séjourner en villégiature.

Ce choix ne surprend guère. Chargée d’histoire, la ville offre un dépaysement total à seulement à peine trois heures et demie de Paris et du soleil quasiment toute l’année, l’été étant particulièrement chaud.

Autres avantages appréciables, on y parle le français, «il y fait bon vivre, la population locale est agréable, sympathique et le coût de la vie est avantageux. Il est possible d’engager du personnel de maison pour 300 euros par mois», note Meriem Achachi, manager de l’agence Guy Hoquet de Marrakech.

Riad ou villa, un choix stratégique

Lorsqu’ils évoquent