Acheté 6,5 millions d'euros, un joueur du RC Lens est prêté en Pologne

Acheté 6,5 millions d'euros, un joueur du RC Lens est prêté en Pologne

D’un club sang et or à un autre. Jeremy Agbonifo , ailier droit suédois de 20 ans, rapide et dribbleur, acheté 6,5 millions d’euros par le RC Lens en janvier 2025, quitte le RC Lens.

Après une saison où le gaucher était prêté entre le FC Bâle (16 matchs, 2 buts dont 1 en Ligue Europa) et son club formateur de Hacken (11 matchs, 1 but), il rallie pour 2026-2027 le Jagiellonia Białystok, encore en prêt, ont annoncé ce mardi ceux qui disputeront la Ligue des champions la saison prochaine.…

NB pour SOFOOT.com