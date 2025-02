information fournie par So Foot • 11/02/2025 à 17:34

Accusée de harcèlement raciste, Sam Kerr innocentée par la justice britannique

L’attaquante star de Chelsea Sam Kerr vient d’être reconnue non coupable de harcèlement à caractère racial par la justice britannique , d’après la BBC. Le procès avait fait suite à un incident survenu le 30 janvier 2023 en banlieue de Londres, lorsque l’Australienne avait qualifié un officier de police de « stupide et blanc ». Elle avait alors été emmenée avec sa fiancée Kristie Mewis – joueuse à West Ham – au commissariat par un chauffeur de taxi, qui aurait tenté de les séquestrer alors qu’elles essayaient de s’échapper, en brisant une vitre notamment.

Lors du procès, Sam Kerr n’a pas nié avoir utilisé ces injures là, mais a appuyé sur le fait que cela ne constitue pas une infraction raciale . L’attaquante de 31 ans nie également avoir utilisé la couleur blanche comme une insulte. « J’essayais d’exprimer qu’en raison de leur pouvoir et de leurs privilèges, ils (les policiers) n’auraient jamais pu comprendre ce que nous venions de vivre et la peur que nous avions pour nos vies, avait-elle expliqué au cours de ce procès. Je pensais que (les policiers) me traitaient différemment (de sa compagne, NDLR) en raison de ce qu’ils percevaient comme ma couleur de peau. »…

TJ pour SOFOOT.com