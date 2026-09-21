Accord entre Paramount Skydance et plusieurs Etats américains sur le rachat de Warner Bros Discovery (presse)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Paramount Skydance s'est entendu avec plusieurs Etats américains pour mettre fin à la procédure contestant le rachat de Warner Bros Discovery (WBD), rapportent lundi plusieurs médias américains, ouvrant la voie à une union majeure dans la télévision et le cinéma.

L'accord amiable, qui doit encore être approuvé par une juge fédérale de Californie et dont les conditions n'ont pas été précisées, évite à Paramount Skydance un procès, prévu en mars, dont l'issue s'annonçait incertaine et qui aurait repoussé la possible intégration de WBD.

Sollicités par l'AFP, les procureurs des Etats de Californie et New York, à la tête de la coalition, n'ont pas donné suite, pas plus que Paramount Skydance.

La procédure, intentée début juillet par douze Etats américains pour risque d'entorse à la concurrence, constituait le dernier obstacle à cette acquisition à 110 milliards de dollars dont la saga a démarré il y a plus d'un an.

Début juin, le ministère américain de la Justice avait donné son feu vert à cette acquisition à 110 milliards de dollars.

Fin juillet, c'est la Commission européenne qui a fait part de son accord moyennant le retrait de Paramount de la société de distribution internationale de films UIP, contrôlée conjointement avec son concurrent Universal Pictures.

Le régulateur britannique, a lui autorisé l'opération début août.

Les négociations entre Paramount Skydance et les Etats américains ont longtemps été tendues. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, avait notamment accusé le groupe de chantage, après des fuites sur un possible départ d'Hollywood.

WBD apporte la plateforme de streaming HBO Max, le studio Warner Bros, les droits de franchises cinématographiques à succès comme Harry Potter et un portefeuille de chaînes dont CNN et Discovery.

Paramount Skydance contrôle déjà le studio Paramount, la chaîne CBS, la plateforme de vidéo en ligne Paramount+ et les franchises cinématographiques "Transformers", "Mission: Impossible" ou "Star Trek".