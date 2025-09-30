 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AC Milan et Inter sont officiellement co-propriétaires du stade Giuseppe-Meazza
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 11:16

AC Milan et Inter sont officiellement co-propriétaires du stade Giuseppe-Meazza

AC Milan et Inter sont officiellement co-propriétaires du stade Giuseppe-Meazza

La colocation à vie.

C’est officiel, le stade Giuseppe-Meazza anciennement appelé San Siro, appartient enfin à l’AC Milan et l’Inter Milan . Dans la nuit de lundi à ce mardi, le conseil municipal milanais a approuvé sa vente aux deux occupants avec 24 voix contre 20 et deux abstentions relate L’Équipe . Les deux clubs rivaux devraient débourser 197 millions d’euros pour acquérir leur antre , sur laquelle l’AC Milan dispute ses rencontres depuis 1926, rejoint par le voisin intériste près de vingt ans plus tard.…

KM pour SOFOOT.com

