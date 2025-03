information fournie par So Foot • 28/03/2025 à 14:10

Absent depuis 2024, Bukayo Saka est de retour !

Trois mois après, il est de retour.

Pouce en l’air, sourire aux lèvres et surtout sur la pelouse, Bukayo Saka is back ! Absent depuis fin décembre après être sorti prématurément contre Crystal Palace pour une blessure aux ischio-jambiers, l’ailier d’Arsenal est de retour à l’entraînemen t. Pour le plus grand plaisir de Mikel Arteta.…

QT pour SOFOOT.com