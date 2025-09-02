Abdeslam Ouaddou victime d’un grave accident de la route en Afrique du Sud

On espère avoir de bonnes nouvelles rapidement concernant le Marocain.

Actuel entraîneur des Orlando Pirates en Afrique du Sud, Abdeslam Ouaddou a été victime, dimanche, d’un grave accident de la route , a annoncé son club au travers d’un communiqué publié ce mardi. « Après avoir été confrontés à une collision entre deux véhicules, l’entraîneur Ouaddou et plusieurs membres du personnel sont descendus du bus de l’équipe pour porter secours aux personnes impliquées. Alors qu’ils se rendaient sur les lieux, une Nissan NP200 a percuté les véhicules à l’arrêt, heurtant le groupe et causant de graves blessures » , a écrit le club sud-africain.…

LT pour SOFOOT.com