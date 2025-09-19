Abdellah Zoubir : « On vient de vivre un truc de fou ! »

Novice en Ligue des champions malgré ses 33 ans, Abdellah Zoubir n'a eu besoin que d'un match pour y vivre des émotions fortes avec la première victoire de l'histoire de Qarabağ à Benfica. L'occasion pour le capitaine français du club azerbaïdjanais de revenir sur son parcours cabossé, jusqu'à ce moment de gloire.

Comment as-tu vécu ce match à Benfica émotionnellement, avec un scénario fou ?

On a bien célébré ça dans le vestiaire. On est passés par toutes les émotions. Quand tu prends un but après cinq minutes sur un coup de pied arrêté, tu prends un coup au moral. Le plan de jeu tombe à l’eau. Le deuxième but nous met vraiment dans le dur, mais on arrive finalement à se mettre dedans. Sur la fin de match c’était 50-50, on attaquait chacun notre tour. Finalement on arrive à mettre ce but, c’était vraiment un sentiment incroyable.…

Propos recueillis par Tom Binet pour SOFOOT.com