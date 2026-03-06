 Aller au contenu principal
À trois mois de la fin de son contrat, Lewandowski n'a pas encore décidé de son avenir
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 14:33

Le suspens reste total. À trois mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski n’a toujours pas pris de décision sur son avenir.

L’attaquant polonais, débarqué en Catalogne en 2022, préfère laisser le temps à la réflexion quant à son futur footballistique, au micro de Sky Sports . « Ce qui est bien, c’est que je n’ai pas de pression. À 30 ans ou un peu plus jeune, ce sentiment aurait été différent : j’aurais aimé savoir où je vais jouer » , déclare Robert Lewandowski.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
