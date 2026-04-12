A-t-on enterré Manchester City trop tôt ?

Ce week-end de Premier League a sans doute marqué un tournant dans la course au titre. Avant le choc hyper attendu entre les deux cadors la semaine prochaine, Manchester City a retrouvé l’espoir, alors qu’Arsenal semble retomber dans ses tourments.

Être supporter d’Arsenal n’est pas de tout repos. Même quand le titre tend les bras aux Gunners , ceux-ci trouvent toujours un moyen de ne pas tuer le suspense, et surtout de laisser leurs principaux concurrents en vie. Samedi, la bande de Mikel Arteta a grillé un nouveau joker en s’inclinant à domicile face à Bournemouth, qui ne joue pourtant plus grand-chose. Manchester City s’est logiquement engouffré dans la brèche, ce dimanche, en humiliant Chelsea, pour revenir à six longueurs du leader. De quoi donner encore un peu plus de piquant au duel entre les deux premiers du championnat, prévu dimanche prochain.

Il fait beau à Manchester…

Une semaine après leur récital face à Liverpool, les Cityzens ont donc poursuivi leur marche en avant, ce week-end, et montré un second souffle impressionnant pour entamer leur sprint final. Pas spécialement transcendants en première période à Stamford Bridge, ils n’ont eu besoin que de 18 minutes pour faire tomber les Blues en deuxième mi-temps, sous l’impulsion d’un Rayan Cherki des grands jours, qui a de plus en plus la tête du facteur X déterminant pour la fin de saison. Mais d’où vient cette petite rédemption, alors qu’on pensait la saison de City terminée après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions ?…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com