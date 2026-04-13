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Golf-McIlroy remporte le Masters d'Augusta pour une deuxième fois de rang
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 01:52

Les maîtres

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​Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a ​remporté dimanche le ​Masters d'Augusta ⁠devant l'Américain Scottie ‌Scheffler, devenant le quatrième ​golfeur ‌à s'imposer ⁠lors de deux éditions consécutives ⁠de l'épreuve, ‌une performance ⁠que personne ‌n'avait ⁠plus réussie depuis Tiger ⁠Woods ‌en 2002.

Il s'agit ​du ‌sixième titre en carrière ​de Rory ⁠McIlroy dans les tournois majeurs.

(Reportage de Frank Pingue; version française Jean ​Terzian)

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