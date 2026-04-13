Golf-McIlroy remporte le Masters d'Augusta pour une deuxième fois de rang

Les maîtres
Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a remporté dimanche le Masters d'Augusta devant l'Américain Scottie Scheffler, devenant le quatrième golfeur à s'imposer lors de deux éditions consécutives de l'épreuve, une performance que personne n'avait plus réussie depuis Tiger Woods en 2002.
Il s'agit du sixième titre en carrière de Rory McIlroy dans les tournois majeurs.
(Reportage de Frank Pingue; version française Jean Terzian)
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