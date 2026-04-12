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Cyclisme-Van Aert remporte son premier Paris-Roubaix et frustre Pogacar
information fournie par Reuters 12/04/2026 à 16:41

Paris-Roubaix

Paris-Roubaix

Wout van ‌Aert (Visma-Lease a bike) a remporté dimanche son ​premier Paris-Roubaix en frustrant au sprint Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) qui bute encore sur "l'enfer ​du Nord", dernier monument cycliste manquant à son palmarès.

Le ​Belge de 31 ans ⁠a remporté son deuxième monument - les ‌cinq courses d'un jour les plus prestigieuses - après Milan-San Remo 2020 et ​retrouve le ‌podium de Paris-Roubaix après ses deuxième ⁠et troisième places respectivement en 2022 et 2023.

Quintuple vainqueur du Tour de Lombardie, triplement ⁠sacré sur ‌Liège-Bastogne-Liège ainsi que sur le Tour ⁠des Flandres et victorieux de Milan-San ‌Remo le mois dernier, Tadej ⁠Pogacar a pris la deuxième place sur ⁠le vélodrome ‌de Roubaix pour la deuxième année consécutive. ​Le Belge Jasper ‌Stuyven (Soudal-Quick Step) a terminé troisième devant le triple vainqueur sortant ​Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).

Le Slovène de 27 ans devra attendre ⁠une année supplémentaire pour tenter de rejoindre les Belges Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy, seuls vainqueurs des cinq monuments au cours de leur carrière.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)

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