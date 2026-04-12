Cyclisme-Van Aert remporte son premier Paris-Roubaix et frustre Pogacar

Paris-Roubaix
Wout van Aert (Visma-Lease a bike) a remporté dimanche son premier Paris-Roubaix en frustrant au sprint Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) qui bute encore sur "l'enfer du Nord", dernier monument cycliste manquant à son palmarès.
Le Belge de 31 ans a remporté son deuxième monument - les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses - après Milan-San Remo 2020 et retrouve le podium de Paris-Roubaix après ses deuxième et troisième places respectivement en 2022 et 2023.
Quintuple vainqueur du Tour de Lombardie, triplement sacré sur Liège-Bastogne-Liège ainsi que sur le Tour des Flandres et victorieux de Milan-San Remo le mois dernier, Tadej Pogacar a pris la deuxième place sur le vélodrome de Roubaix pour la deuxième année consécutive. Le Belge Jasper Stuyven (Soudal-Quick Step) a terminé troisième devant le triple vainqueur sortant Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).
Le Slovène de 27 ans devra attendre une année supplémentaire pour tenter de rejoindre les Belges Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy, seuls vainqueurs des cinq monuments au cours de leur carrière.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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