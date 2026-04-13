L'horrible blessure subie par Lewis Holtby
Âmes sensibles s’abstenir.
C’est peut-être la meilleure pub possible pour les protège-tibias que l’on a vue ce dimanche sur la pelouse de Sittard. Alors que le Fortuna recevait Breda, le milieu offensif des visiteurs Lewis Holtby a subi un tacle complètement raté de Justin Hubner , qui lui a tout simplement ouvert le tibia. Arrivé avec le crampon en premier, le défenseur indonésien n’y est pas allé de main morte, et Holtby s’est logiquement écroulé au sol. Au ralenti, on voit donc la plaie ouverte sur sa jambe, qu’on se serait bien passé de regarder.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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