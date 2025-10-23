 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À son arrivée au Milan, Luka Modrić a régalé ses coéquipiers
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 09:43

À son arrivée au Milan, Luka Modrić a régalé ses coéquipiers

À son arrivée au Milan, Luka Modrić a régalé ses coéquipiers

Samuel Eto’o a de la concurrence.

Passé cet été du Real Madrid à l’AC Milan, Luka Modrić n’en a pas perdu son élégance, sur le pré comme en dehors. Durant un live TikTok sur la chaîne de Jorge Rubio, L’attaquant rossonero Santiago Giménez a raconté une anecdote au sujet de son nouveau coéquipier. « Quand (Modrić) a signé au club, nous sommes arrivés dans le vestiaire et chacun avait le nouvel iPhone sur son siège , explique Giménez . Il en a acheté un pour chacun d’entre eux. D’habitude, quand un nouveau joueur rejoint l’équipe, il doit chanter quelque chose devant tout le monde. Au lieu de ça, Luka a décidé de donner un téléphone à chacun. »

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo du 23 octobre 2025 publiée par le service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié, montrant le cycliste français Sofiane Sehili, arrêté pour suspicion d'avoir traversé illégalement la frontière russe, dans une salle d'audience après avoir été condamné à une amende de 50 000 roubles (530 euros) puis libéré sans l'avoir payée, dans la colonie extrême-orientale de Pogranitchny ( Service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié / Handout )
    Libération du cycliste français Sofiane Sehili qui était détenu en Russie
    information fournie par AFP 23.10.2025 11:05 

    Le cycliste français Sofiane Sehili, incarcéré depuis début septembre en Russie, a été libéré jeudi par la justice russe après avoir été condamné à une amende pour "franchissement illégal de la frontière" dans l'Extrême-Orient russe. "Il a d'abord été reconnu coupable ... Lire la suite

  • Le FC Porto démantèle un vaste réseau de revente illégale de billets
    Le FC Porto démantèle un vaste réseau de revente illégale de billets
    information fournie par So Foot 23.10.2025 10:56 

    Les Dragons font la police. Ce mercredi, la direction du FC Porto a annoncé avoir mis fin à un vaste réseau de trafic de billets dans son stade, l’Estadio do Dragão. C’est lors du match d’ouverture de Liga Portugal face au Vitoria Guimarães (victoire 3-0), que ... Lire la suite

  • Salaires, la France va pousser à la transparence dans les entreprises
    Salaires, la France va pousser à la transparence dans les entreprises
    information fournie par France 24 23.10.2025 10:44 

    À la Une de la presse, ce jeudi 23 octobre : les limites de l'accord franco-britannique sur l'immigration, une directive de l'Union européenne transposée en France et qui devrait rendre les salaires transparents dans les entreprises, les traditions vinicoles de ... Lire la suite

  • Pocognoli salue le gros match de Vicario... et ses gains de temps
    Pocognoli salue le gros match de Vicario... et ses gains de temps
    information fournie par So Foot 23.10.2025 10:31 

    C’était un match de Ligue des champions, ou un 32 e de Coupe de France ? Frustré à domicile par Tottenham (0-0) ce mercredi, l’AS Monaco compte seulement deux points après trois journées de Ligue des champions. En après-match, Sébastien Pocognoli , qui fêtait son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank