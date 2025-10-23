À son arrivée au Milan, Luka Modrić a régalé ses coéquipiers

Samuel Eto’o a de la concurrence.

Passé cet été du Real Madrid à l’AC Milan, Luka Modrić n’en a pas perdu son élégance, sur le pré comme en dehors. Durant un live TikTok sur la chaîne de Jorge Rubio, L’attaquant rossonero Santiago Giménez a raconté une anecdote au sujet de son nouveau coéquipier. « Quand (Modrić) a signé au club, nous sommes arrivés dans le vestiaire et chacun avait le nouvel iPhone sur son siège , explique Giménez . Il en a acheté un pour chacun d’entre eux. D’habitude, quand un nouveau joueur rejoint l’équipe, il doit chanter quelque chose devant tout le monde. Au lieu de ça, Luka a décidé de donner un téléphone à chacun. » …

JB pour SOFOOT.com