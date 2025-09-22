À quelle heure sera remis le Ballon d'or après OM-PSG ?
Le foot avant les petits fours.
C’est une hérésie absolue pour certaines, une broutille pour d’autres : l’affiche entre l’OM et le PSG se jouera ce soir en même temps que la cérémonie du Ballon d’or. La dernière rencontre de la 5 e journée de Ligue 1 débutera à 20 heures au Vélodrome et, surprise, ne devrait pas empêcher les supporters parisiens (et les autres) de suivre la remise du trophée individuel le plus célèbre du foot.…
CG pour SOFOOT.com
