À quelle heure Hakimi doit-il quitter Marseille pour recevoir le Ballon d'or ?
Avec Samy Naceri au volant, tout est possible.
Le report du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à lundi soir pose un sacré casse-tête logistique aux Parisiens, qui avaient préparé leurs plus beaux costumes pour la cérémonie du Ballon d’or . Si les blessés, parmi lesquels Ousmane Dembélé, n’ont pas de questions à se poser, d’autres sont plus embêtés, à l’image d’Achraf Hakimi, candidat crédible à la plus prestigieuse des distinctions. L’international marocain peut néanmoins espérer jouer sur les deux tableaux si les planètes s’alignent – et s’il évite les bouchons.…
QB pour SOFOOT.com
