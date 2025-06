À quand le Pogback ?

Sans contrat depuis décembre, le champion du monde 2018 pourrait redevenir un joueur de football à Monaco. La perspective est alléchante, mais le niveau de l'international français pose question.

Black M, Novak Djokovic, Mory Sacko. Tapis rouge à Cannes, soirées à Miami, jolis restaurants. Cyrille Pouget n’avait pas été logé à la même enseigne lors de sa suspension en 1997 ! Paul Pogba a 32 ans, et n’a pas été vu sur un terrain en compétition depuis un Juventus-Empoli. C’était le 3 septembre 2023, cela a duré 28 minutes. Federico Chiesa et Moise Kean étaient ses coéquipiers. Pire, pour voir la Pioche jouer 90 minutes, il faut remonter à mars 2022, un Manchester United-Tottenham et un triplé de Cristiano Ronaldo.

Trois ans plus tard, le Portugais gagne la Ligue des nations et le Français poireaute. Après avoir purgé sa suspension pour dopage et résilié son contrat avec la Juventus, il peut rejouer en compétition depuis mars, et Monaco a toqué à la porte. L’ASM lui aurait proposé un contrat de deux ans. La Last (pog)dance fait déjà rêver.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com