A Pékin, Merz plaide pour des relations plus fortes et équitables avec la Chine

(Actualisé tout du long avec nouvelles déclarations)

par Andreas Rinke

Le chancelier Friedrich Merz a invité les entreprises chinoises à investir en Allemagne et appelé Pékin à réduire les distorsions de concurrence entre les deuxième et troisième puissances économiques mondiales, mercredi lors de sa première visite officielle en Chine.

Lors d'entretiens avec le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang, le chef du gouvernement allemand a plaidé pour des relations bilatérales plus fortes mais aussi plus équitables.

"Il y a des défis, dont nous devons parler aujourd'hui, mais le cadre au sein duquel nous opérons est exceptionnellement bon et nous travaillons très bien ensemble depuis ces dernières décennies", a toutefois tempéré le chancelier conservateur.

Xi Jinping, qui entend faire de la Chine un partenaire fiable dans un monde de plus en plus imprévisible, a salué ces commentaires de Friedrich Merz, venu avec l'espoir de redéfinir les contours d'échanges commerciaux devenus largement favorables à la Chine ces dernières années.

"Face à un monde de plus en plus agité et interdépendant, la Chine et l'Allemagne ont besoin de renforcer leur communication stratégique et d'accroître leur confiance mutuelle stratégique", a estimé le président chinois. Les deux pays, a-t-il ajouté, doivent être des "partenaires fiables qui se soutiennent l'un l'autre" et des "défenseurs du libre-échange".

Lors d'un entretien avec le Premier ministre Li Qiang un peu plus tôt, Friedrich Merz avait souligné l'importance qu'il attachait aux échanges entre l'Allemagne et la Chine, redevenue le premier partenaire commercial de Berlin l'année dernière.

Mais alors que la balance des paiements penche désormais largement en faveur de la Chine, Friedrich Merz a également insisté sur la nécessité d'une coopération juste et d'une communication transparente.

INQUIÉTUDES

"Nous avons des préoccupations très spécifiques concernant notre coopération, que nous voulons améliorer et rendre équitable", a-t-il déclaré.

L'Allemagne, comme l'Europe dans son ensemble, est préoccupée par la sous-évaluation du yuan, les subventions de Pékin à ses entreprises et les surcapacités de l'industrie chinoise, tout en ne cachant pas son appétit pour le gigantesque marché que représente la deuxième puissance économique mondiale.

"Nous voulons des investissements chinois en Allemagne", a-t-il insisté lors d'une conférence économique à laquelle assistaient les patrons allemands et chinois de grands groupes automobiles et technologiques.

Li Qiang a de son côté souhaité que les deux pays oeuvrent ensemble à "la sauvegarde du multilatéralisme et du libre-échange" et s'emploient à bâtir "un système mondial de gouvernance plus juste".

A l'issue de leur rencontre, le chancelier allemand et le Premier ministre chinois ont paraphé cinq accords de portée toute relative, sur le climat, la prévention des épizooties ou le sport, en dépit de leurs engagements à renforcer le partenariat entre les deux pays.

Le mois dernier, les dirigeants canadien et britannique, Mark Carney et Keir Starmer, avaient obtenu davantage, signant une série d'accords sur le commerce et l'investissement.

Friedrich Merz, qui est accompagné d'une délégation patronale conséquente, pourrait toutefois dévoiler d'autres accords au fil de sa visite, qui s'achève jeudi.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)