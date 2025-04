information fournie par So Foot • 25/04/2025 à 12:25

À Monaco, un retardaire doit offrir un smartphone à chacun de ses coéquipiers

Le prix de la ponctualité.

Christian Mawissa, jeune défenseur de l’AS Monaco, est arrivé en retard à l’entraînement, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. À Monaco, chaque retardataire doit tourner une redoutable roue à gages. Sur cette machine infernale, on trouve des sanctions financières, comme verser 10 000 euros dans la cagnotte de l’équipe, mais aussi des cadeaux en nature (console, tablette, écouteurs…). Et cette fois, le jeune espoir monégasque est tombé sur un gage qui a fait exploser de joie le vestiaire : un iPhone 16 Pro Max pour tout le monde ! …

VF pour SOFOOT.com