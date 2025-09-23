À Marseille, plus folle la fête

Pour la première fois depuis 14 ans l'Olympique de Marseille s'est imposé en championnat, dans son antre du Vélodrome face au rival parisien. Sous un soleil tapant, après le report de la rencontre de 24 heures à la suite des intempéries de ce dimanche, la fête a été totale dans la cité phocéenne, bien loin des mondanités du théâtre du Châtelet à 757 kilomètres de là.

Huit ans, c’est ce le temps qu’il a fallu aux supporters marseillais pour pouvoir célébrer un but en championnat au Vélodrome contre Paris. Quatorze, c’est le nombre d’années qui séparait la dernière victoire olympienne au Vélodrome en Ligue 1 contre le rival parisien. C’est long, trop long quand il s’agit du rival et de sa maison, où on ne parvient même plus à être maître. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si la rencontre avait eu lieu dimanche soir, on a finalement vu ce qui s’est joué un lundi, au cours d’une soirée où le monde du football avait peut-être les yeux moins rivés sur le Classique, attendant de savoir si oui ou non, Ousmane Dembélé allait remporter le premier Ballon d’or de sa carrière. Une victoire de l’OM, sur un but précoce de Nayef Aguerd, et le droit de faire la fête, aussi, loin de la capitale.

Des crampons et du bruit

Souvent, la sphère marseillaise a tendance à penser que le monde est contre elle, ces dernières 24 heures encore, alors que l’encre avait coulé sur l’irresponsabilité ou non de déplacer le Classique ce lundi soir, en même temps que la cérémonie du Ballon d’or. Les débats ont beau avoir été houleux, l’Olympique de Marseille, ses joueurs et ses supporters ont apporté la meilleure réponse possible : une ambiance incandescente, des actes après les paroles et enfin un succès contre le PSG, qui ne suffira pas encore à raviver une rivalité qui s’essouffle – la preuve, les supporters parisiens n’ont pas semblé tirer la tronche hier -, mais dont avait besoin Marseille. Pendant que les cardinaux en costumes se congratulaient dans une cérémonie qui met en avant les performances individuelles d’un sport pourtant collectif, 66 190 supporters ont exulté en assistant à un match de football, sans compter les autres rivés à leur écran de télévision, qui ont préféré se souvenir de ce qui fait la quintessence du beautiful game .…

Par Léna Bernard avec TB, au Vélodrome