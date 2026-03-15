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À Lyon, ça s’est bien refroidi
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 23:12

À Lyon, ça s’est bien refroidi

À Lyon, ça s’est bien refroidi

Enchaînant les contre-performances depuis la mi-février, l’Olympique lyonnais est loin de s’être rassuré sur la pelouse du Havre en concédant son quatrième nul consécutif toutes compétitions confondues. Alors que le match retour face au Celta se rapproche à grands pas et que la troisième place de Ligue 1 s’éloigne, l’OL pourrait bien tout perdre en mars.

À Lyon, la saison des matchs nuls se confirme jusque dans les urnes. Jean-Michel Aulas, candidat de droite à la mairie, sort au coude-à-coude avec Grégory Doucet, maire sortant écologiste, à l’issue du premier tour des élections municipales (36,8 % des suffrages chacun, selon les premières estimations d’Ipsos bva CESI École d’ingénieurs). Pendant ce temps, le club qu’il a présidé pendant 36 ans était lui tenu en échec sur la pelouse du Havre (0-0). De quoi doucher quelques espoirs.

Alors que mi-février les protégés de Paulo Fonseca restaient sur 13 victoires consécutives, la machine rhodanienne s’est brusquement déréglée. Face à l’enchaînement de rencontres, la cascade de blessés et le manque de réalisme, les Lyonnais restent sur une série de six matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Et puisque le dicton dit « brouillard en mars, gelée en mai », les Lyonnais pourraient tout perdre d’ici la fin du mois.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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