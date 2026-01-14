A Londres, trois bébés abandonnés, huit ans d'enquête et des parents introuvables

Des piétons avec une poussette passent devant le carrefour de Greenway et de High Street South à East Ham, dans l'est de Londres, le 13 janvier 2026, où le bébé Elsa a été retrouvé en janvier 2024 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Après des années d'enquête, le mystère reste entier et la police semble prête à jeter l'éponge: entre 2017 et 2024, trois nouveau-nés, qui se sont avérés être frère et soeurs, ont été abandonnés dans des parcs de Londres et leurs parents restent introuvables.

Les nourrissons ont été découverts par des promeneurs respectivement en septembre 2017, janvier 2019 et janvier 2024, l'un enveloppé dans une serviette, les autres dans des sacs, dans des parcs proches d'East Ham, à la périphérie est de Londres - des quartiers à la population ethniquement variée, où coexistent coquettes maisons victoriennes et logements sociaux.

La petite Elsa - ainsi prénommée par le personnel de l'hôpital qui l'a recueillie - a été localisée le 18 janvier 2024, moins d'une heure après sa naissance, par un homme qui promenait son chien.

Roman, quant à elle, a été trouvée le 31 janvier 2019 dans un autre parc situé moins de deux kilomètres plus loin.

Une aire de jeux pour enfants, à proximité de Roman Road à East Ham, dans l'est de Londres, le 13 janvier 2026, où le bébé Roman a été retrouvé en janvier 2019 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Enveloppée d'une simple couverture, juste avant un épisode neigeux, ses pleurs ont attiré l'attention des promeneurs.

Harry, le premier bébé, avait été découvert le 17 septembre 2017, à un kilomètre de l'endroit où l'a été Roman.

L'enquête a commencé en 2017 et s'est intensifiée après la découverte du troisième bébé.

Mais la police londonienne estime aujourd'hui avoir "épuisé toutes les pistes". Elle devrait dire ce mois-ci si elle arrête ses investigations.

- Un quatrième bébé? -

Les forces de l'ordre ont frappé aux portes de 400 foyers, passé en revue des centaines d'heures d'images de télésurveillance et offert une récompense de 20.000 livres (environ 23.000 euros), sans résultat.

La rue Balaam, dans l'est de Londres, le 13 janvier 2026, où le bébé Harry a été retrouvé en septembre 2017 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

La principale découverte est survenue en juin 2025: des tests ADN ont alors établi que les trois bébés étaient frère et soeurs.

Faute d'avoir retrouvé leur deux parents, l'enquêteur chargé du dossier, Jamie Humm, disait en mai craindre de prochainement découvrir un quatrième bébé, qui "n'aurait pas la chance d'Elsa et de ses frère et soeur" d'être retrouvé vivant.

Cette affaire rarissime suscite aussi des inquiétudes sur le sort de la mère.

"En tant que mère, je me demande comment on peut abandonner son enfant", a commenté auprès de l'AFP Charlotte Mallett, une habitante d'East Ham, se souvenant encore du froid qui régnait le jour où elle a appris par la télévision locale la découverte de la petite Roman, peu après la naissance de son propre fils. Un tel abandon ne peut être que le résultat d'une "situation contrainte", "sans autre issue" possible, dit-elle.

La rue principale d'East Ham, dans l'est de Londres, le 13 janvier 2026 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Pour Kevin Browne, un expert en psychologie médico-légale qui a travaillé sur les abandons d'enfants, la mère pourrait être une migrante qui, dans un climat d'hostilité et d'expulsions croissantes, préfère éviter tout contact avec les autorités.

Le fait qu'elle ait accouché en secret, risquant sa vie autant que celle de ses bébés, pourrait indiquer qu'elle était "terrifiée", dit-il à l'AFP.

Au début de l'enquête, Jamie Humm pensait que "la mère ne voulait pas se manifester". Il considère désormais qu'il est plus probable qu'elle ait été dans l'impossibilité de le faire.

- "Une magnifique petite fille" -

Dans cette affaire aussi "étrange" que "complexe", en "imaginant les circonstances qui mettraient la mère dans une telle situation, on se dit qu'elle est peut-être en danger", souligne Lorraine Sherr, une psychologue et experte en santé mentale à l'University College de Londres.

Une aire de jeux pour enfants, à proximité de Roman Road à East Ham, dans l'est de Londres, le 13 janvier 2026, où le bébé Roman a été retrouvé en janvier 2019 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

L'abandon de bébés est devenu si rare que le gouvernement britannique ne compile plus de statistiques. Les dernières données datent de 2018 et font état de huit nourrissons abandonnés entre 2008 et 2018 en Angleterre et au Pays de Galles, selon la juge chargée du dossier de la petite Elsa.

Dans certains pays comme la France, une femme peut accoucher anonymement et immédiatement remettre son bébé à l'adoption. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, qui n'a pas non plus de "boîtes à bébés" contrairement à certains Etats américains, qui facilitent un abandon anonyme.

Harry et Roman, aujourd'hui âgés de huit et six ans, ont été adoptés.

A presque deux ans, Elsa est pour sa part dans une famille d'accueil qui a récemment entamé une procédure d'adoption.

La rue principale d'East Ham, dans l'est de Londres, le 13 janvier 2026 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

C'est "une magnifique petite fille, un concentré de rires et d'enthousiasme", selon la juge aux affaires familiales Carol Atkinson, qui suit la procédure.

Les prénoms attribués aux enfants juste après leur découverte ont été changés. Les autorités espèrent néanmoins qu'ils maintiendront des liens entre eux en grandissant.

Mais, sans aucun document attestant de leur naissance, ils ne pourront jamais retrouver trace de leur mère. "Ils garderont cette souffrance affective toute leur vie", souligne l'expert Kevin Browne.