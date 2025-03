information fournie par So Foot • 13/03/2025 à 01:04

À Lille, la fête est finie

Malgré une ambiance exceptionnelle à Pierre-Mauroy, le LOSC ne s'est jamais montré à la hauteur de l'événement et voit son rêve d'atteindre pour la première fois les quarts de finale de la Ligue des champions s'évaporer. Il y a de quoi avoir des regrets, tant les supporters ont su sublimer une soirée qui s'est terminée avec un goût d'inachevé.

Tous les ingrédients étaient pourtant réunis. Alors que plusieurs supporters de Dortmund se réchauffaient dans les estaminets à proximité de la Grand Place à coup de welshs et de bières, les Lillois, eux, vaguaient à leurs occupations à quelques heures de l’une des rencontres les plus mythiques de leur histoire en portant fièrement les couleurs du LOSC dans les rues de la capitale des Flandres, notamment suite à l’opération « Tous en rouge » lancée par le club. Mis à part lors des célébrations du titre en 2021, c’était du jamais vu. Mais sur le terrain, les Dogues n’ont pas su se mettre au niveau de l’événement et ont chuté malgré l’ouverture du score précoce de Jonathan David (1-2). L’épopée prend fin, avec un petit goût amer en bouche, mais l’essentiel est peut-être ailleurs.

Les frissons sur « The Chaaaampioooons » 🔴⚪️ #LOSCBVB pic.twitter.com/OiX2Mgvj4K…

Par Thomas Morlec, à Pierre-Mauroy pour SOFOOT.com