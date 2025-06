À Lens, une Sage décision

Quatre mois après avoir été éjecté du banc lyonnais, Pierre Sage revient dans le game avec une soif palpable. À Lens, où il a paraphé un contrat pour les trois prochaines saisons, le quadragénaire (46 ans) présenté ce mardi aux médias entend s’inscrire « dans la lignée de Franck Haise et Will Still » et amener sa singularité. À commencer par sa vision du jeu « poussée à son paroxysme » . Sage a les crocs.

Quand sa première fois est agréable, même si l’issue est brutale, difficile de s’en passer. Pierre Sage est de ceux-là. En serrant la main de chacun des journalistes présents dans l’amphithéâtre de la Gaillette-Gervais Martel ce mardi après-midi, au centre d’entraînement de Lens, l’entraîneur de 46 ans, sourire non dissimulé, a compris qu’il revenait sur l’échiquier. Quatre mois plus tôt, il prenait la porte à Lyon, pour sa première expérience dans l’élite. Scalpé un soir d’hiver par John Textor, malgré une 6 e place en Ligue 1, une phase maîtrisée en Ligue Europa et 57% de victoires depuis sa prise de fonction en décembre 2023. Ainsi va le football.

Par Florent Caffery, à Avion pour SOFOOT.com