À Lens, travailler mieux pour gagner plus

Auteur d'un début de saison remarquable, le RC Lens a surmonté une période difficile avant de se révéler être l'une des belles surprises de cet exercice 2025-2026. La réussite de l'équipe de Pierre Sage est tout sauf du hasard.

La chenille sang et or ne semble pas près de s’arrêter. Troisième avec 28 points au bout de treize journées, à seulement deux petites unités du leader parisien, le RC Lens pouvait difficilement rêver mieux pour son début de saison. Surtout après un été marqué par une situation économique délicate, où le président Joseph Oughourlian avait admis que le RCL s’était « vu un peu plus beau que ce qu’on était » et a fait passer la masse salariale de son club de 40 à environ 27 millions d’euros. Les Sang et Or sont en pleine bourre et cela est tout sauf du hasard.

Un recrutement intelligent

Avec les départs cet été de cadres comme Kevin Danso (Tottenham), Facundo Medina (Marseille), ou encore Neil El Aynaoui (AS Rome), les supporters lensois pouvaient légitimement avoir quelques inquiétudes sur la solidité de leur équipe, pas qualifiée en coupe d’Europe pour la première fois depuis deux saisons suite à une décevante huitième place en Ligue 1. Le turn-over en interne ne poussait pas non plus à l’optimisme, mais force est de constater que les bonnes décisions ont été prises. Les dirigeants ont eu la clairvoyance de miser sur Pierre Sage, quatre mois après son licenciement de l’Olympique lyonnais, qui s’est directement inscrit « dans la lignée de Franck Haise et Will Still ». L’entraîneur a prouvé qu’il avait totalement les épaules pour ce défi et que son profil de formateur allait parfaitement coller avec le projet nordiste.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com