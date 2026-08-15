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À Lens, on ne prend pas les mêmes et on recommence ?
information fournie par So Foot 15/08/2026 à 21:18
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À Lens, on ne prend pas les mêmes et on recommence ?

À Lens, on ne prend pas les mêmes et on recommence ?

Dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière, vainqueur de la Coupe de France, le club de l’Artois a vécu un été mouvementé. Ciao Pierre Sage, bonjour Dino Toppmöller, les Sang et Or ont vu des cadres faire leurs valises, et Florian Thauvin, désormais avec le brassard de capitaine, devra incarner l’élan lensois. À l’heure de retrouver le double champion d’Europe ce dimanche à Bollaert pour le Trophée des champions, la question est simple : Lens peut-il faire aussi bien ?

En ce mois d’août où le brasier a parcouru deux hectares de végétation sur le terril de Fouquières-lès-Lens – symbole d’un changement climatique qui s’ancre également dans le Pas-de-Calais –, on brûlait aussi d’impatience cette semaine, à dix kilomètres de là. Dans les couloirs de la Gaillette, le centre d’entraînement des Sang et Or, le longiligne et affable Dino Toppmöller, dans son français quasi parfait, n’envisageait pas de réduire à une babiole dans une armoire le Trophée des champions de ce dimanche. « Ce serait le premier Trophée des champions de Lens, donc on peut écrire une grande étape de l’histoire du club , a résumé le tacticien. On va jouer une grande équipe et il faudra montrer qu’on n’a peur de personne. »

Même du double champion d’Europe ? Lequel a « déjà remporté 14 fois ce trophée , rappelle Florian Thauvin, le club le plus titré sur cette compétition, qui vient de gagner deux fois la Ligue des champions, la meilleure équipe d’Europe actuellement » ? Lens avancera crânement, c’est dans ses standards, sans trop regarder les statistiques récentes entre les deux formations (dernière victoire lensoise en janvier 2023, depuis c’est huit défaites dont une en Coupe aux tirs au but). Pour le reste, le « très bon travail » de la saison passée, salué il y a quelques semaines par Dino Toppmöller, doit être capitalisé, sans s’y attarder plus que de raison : « L’histoire a été écrite, mais c’est passé désormais » , jugeait l’ancien technicien de l’Eintracht Francfort (2023-2026).…

Par Florent Caffery, à Lens pour SOFOOT.com

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