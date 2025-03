À la veille du derby, l'entraînement lensois a été sanglant

Les Lensois se sont mis en condition avant d’affronter le rival lillois. Un peu trop, sans doute.

Entre 4000 et 5000 supporters lensois étaient présents ce samedi au Domaine de Luchin pour l’entraînement du Racing, à la veille du derby. Peut-être galvanisés par cette ambiance exceptionnelle, les joueurs Sang et or y sont allés un peu fort, comme le rapporte L’Équipe : en fin de séance, les deux défenseurs centraux Jonathan Gradit et Juma Bah, annoncés titulaires dimanche, se sont violemment télescopés lors d’un duel aérien.…

JB pour SOFOOT.com