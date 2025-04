À la LFP, un divorce à la française

Les extraits de réunions entre les présidents de Ligue 1 sont décidément à la mode, et ils ne font pas les affaires des principaux intéressés. Les dirigeants sont effectivement mis devant leurs responsabilités. Pour l'heure, ils brillent surtout par leur capacité à ne pas se mettre d'accord, voire à se descendre les uns les autres, et à ne trouver aucune solution pour le bien du football français.

Le 14 février dernier, ce n’est pas vraiment l’amour qui régnait lors de la réunion entre les présidents de la Ligue 1. Ce lundi soir, le journaliste Fabien Touati, réalisateur du Complément d’enquête sur Nasser al-Khelaïfi, a diffusé, dans L’After foot , des bandes sonores de ce rendez-vous de Saint-Valentin ayant tourné à la scène de ménage la plus totale. Face aux menaces de DAZN, qui venait de bloquer les 35 millions d’euros de sa deuxième échéance de paiement, les dirigeants de l’élite françaises n’ont, de nouveau, pas fait honneur à leur rang en s’écharpant durant de longues minutes, cédant davantage à la pression plutôt qu’en faisant preuve de lucidité.

Oughourlian en chef de file

Waldemar Kita, président nantais pas connu pour son art de la stabilité, a dégainé le premier, en faisant part de son incompréhension devant l’inaction de ces gens-là, notamment Jean-Pierre Caillot, président du collège et du Stade de Reims, malgré le « suicide collectif » du foot français. Le Franco-Polonais a ensuite chargé Nasser al-Khelaïfi, qui demandait un peu de retenue : « Ah non, mais Nasser, il n’y a pas à se calmer, moi je mets mon propre argent. Tu comprends ça ? Pourquoi c’est toujours le bordel ? (…) Depuis le départ, ce contrat, c’est de la merde. » Olivier Létang (Lille), Jean-Michel Roussier (Le Havre) et même Jean-Pierre Rivière (Nice) se sont positionnés sur la même ligne concernant les positions à prendre contre DAZN et son « produit catastrophique » , dixit Létang, voire son « produit de daube » , selon Roussier.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com