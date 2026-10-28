« À la base, j'ai juste fait ce mème sur Mbappé pour faire marrer mes potes »

En faisant un montage vidéo de Kylian Mbappé sur une musique communiste chinoise à l’été 2023, il ne savait pas la tempête qu’il allait causer : Younes Khelifi, alias @frenchaicovers sur X, est le Français à l’origine du fameux mème de la discorde. Pour So Foot , il raconte ses 24 dernières heures un peu à part.

Ça te fait quoi d’avoir déclenché un conflit géopolitique avec un mème fait chez toi il y a trois ans ?

(Rires.) Honnêtement, je trouve que j’encaisse plutôt bien. J’avais déjà une exposition médiatique avec ce compte Twitter à l’époque, parce que j’étais un des premiers à faire des deep fakes de ce genre, donc j’avais déjà été un peu mis en avant pour d’autres mèmes. C’est aussi pour ça que j’avais décidé d’arrêter, parce que je trouvais que ça empiétait sur mon travail. Mais c’est vrai que là, ça a pris une telle ampleur… Quand je vois que ça finit au JT de 20h, que ça impacte les droits de de diffusions de la Liga, c’est fou. Je ne me sens pas mal mais c’est étrange de se dire qu’on est un peu à l’origine de tout ça. À la base, j’ai juste fait ce truc pour faire marrer moi et mes potes, et je vois le truc passer et grossir devant mes yeux.…

Propos recueillis par Brice Bossavie pour SOFOOT.com