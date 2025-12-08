À l’OM, des questions sans réponses

En délicatesse en championnat ces dernières semaines, l’OM se déplace sur la pelouse du Lotto-Park d’Anderlecht, l’antre de l’Union saint-gilloise en Ligue des champions cette saison. Un match capital pour que l’espoir de qualification en barrage perdure côté marseillais, mais sans que les Phocéens n’aient encore toutes les réponses à leurs interrogations du début de saison. Tour d’horizon.

Ainsi va la vie de l’Olympique de Marseille : un jour où les Phocéens semblent promis à la gloire des beaux jours et des lendemains qui déchantent où les contre-performances s’enchaînent, et la machine se grippe. L’orage a d’abord grondé en Ligue des champions lorsque les protégés de Roberto De Zerbi se sont inclinés sur la pelouse du Sporting (2-1), puis face à l’Atalanta (0-1), avant que l’espoir ne renaisse au Vélodrome contre Newcastle (2-1). C’est désormais en championnat que Léonardo Balerdi et ses coéquipiers font grise mine après le nul concédé face à Toulouse (2-2) et la défaite en terres nordistes contre Lille (1-0). Ces résultats renvoient les Marseillais à leur introspection.

→ Les matchs à l’extérieur, talon d’Achille des Marseillais ?

Sur les six rencontres toutes compétitions confondues perdues par l’Olympique de Marseille cette saison, une seule l’a été au Vélodrome : face à l’Atalanta en C1. Longtemps, il existait une loi tacite qui voyait l’OM performer une année sur deux à domicile. Mais depuis trois ans, les Olympiens ont fait de leur jardin une forteresse quasiment imprenable, contrairement aux déplacements qui s’avèrent souvent ardus pour les Marseillais, malgré quelques coups d’éclat comme lors de la victoire sur le fil face à Lyon au Groupama Stadium la saison dernière (2-3).…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com