À l'OL, le groupe vit cher bien

L’OL a un match pour rêver d’une nouvelle demi-finale européenne. À Old Trafford, les Lyonnais pourront compter sur une dynamique positive qui dure depuis plusieurs mois et qui s’est bâtie autour d’un sentiment d’injustice après la suspension de Paulo Fonseca.

Le 9 mars dernier, Paulo Fonseca avait tout fait comme d’habitude. Assis à l’avant du car de l’Olympique lyonnais, il endossait le rôle de guide jusqu’à l’Allianz Riviera de Nice. Une fois arrivé sur place, toute sa routine a changé : interdit de se rendre aux vestiaires une semaine après avoir disjoncté contre le corps arbitral, il a offert une accolade à chaque joueur et membre de son staff avant de grimper en tribunes. La mise en scène semblait vraiment surjouée, mais elle a eu le mérite de marcher, puisque les Gones se sont imposés sur la Côte d’Azur et ont remporté six de leurs huit matchs depuis la suspension de neuf mois infligée à leur entraîneur.

Seul contre tous

Trois jours plus tôt, le Portugais avait fondu en larmes quand ses joueurs étaient venus l’enlacer après un but face au FCSB. Le collectif est au cœur de son plan de jeu, mais Paulo Fonseca a réussi à créer une osmose unique sur la base de la solidarité autour de sa personne. « Ma suspension a fortifié le groupe et sa volonté de se battre. Elle a uni le vestiaire. Et les gens du club sont plus unis aussi. Ce n’est pas seulement en raison de cette suspension, que j’estime injuste, c’est aussi en raison de la situation du club, de notre président… On sent qu’on a besoin d’être plus ensemble que jamais pour gagner » , a expliqué l’entraîneur dans les colonnes de L’Équipe , ce jeudi. Seuls contre tous, les Rhodaniens avancent avec un goût d’amertume et la volonté de faire tomber tous ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues, à savoir tout le monde selon eux. John Textor est en guerre ouverte avec Nasser al-Khelaïfi, la majorité des clubs de Ligue 1 posent une réserve pour Thiago Almada et voilà que l’OL se retrouve sans entraîneur pour la fin de saison. « Tout ça nous a renforcés en tant qu’équipe » , avouait Clinton Mata après le succès à Bucarest.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com