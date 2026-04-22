À Dijon, le football féminin en sursis

Actuellement cinquième de Première Ligue et toujours en course pour les play-off, la section féminine de Dijon est menacée de disparition dès la fin de la saison. Après Bordeaux, Soyaux ou encore Orléans, un nouveau monument du football féminin français pourrait être sacrifié au nom des économies d’échelle. Tour d’horizon.

Soyaux, Bordeaux, Orléans… chaque année le nombre d’équipes tombées dans les abysses des divisions inférieures ne cesse de s’accentuer. Dijon pourrait suivre le même chemin funeste dès la fin de cette saison 2025-2026. Alors que le DFCO continue d’être performant sur le terrain, à l’image des demi-finales de play-off atteintes la saison précédente et la cinquième place actuellement occupée par les protégées de Pierre-Alain Picard, le président du club, Pierre-Henri Deballon a annoncé au début du mois d’avril qu’il souhaitait revoir ses ambitions à la baisse pour la section féminine en raison d’un manque de ressources, allant jusqu’à envisager de supprimer l’équipe professionnelle.

À la fin, c’est la section féminine qui trinque

La stupeur est tombée après la publication d’un communiqué du club le 5 avril pointant les difficultés économiques du club : « En fonction du budget qui sera le sien, le DFCO pourrait renoncer à son agrément de centre de formation féminin car inadapté à la réalité actuelle du club. […] Cette mise en veille ne serait pas définitive et permettrait de réactiver cet agrément dans un contexte budgétaire plus favorable, après avoir reposé des bases financières saines […] en l’absence de repreneur, aucune garantie ne peut être donnée quant au niveau de compétition des équipes pour la saison prochaine. » Le message a le mérite d’être clair.…

Propos de Pierre-Henri Deballon et Tess Laplacette recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com