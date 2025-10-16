À 65 ans, un gardien d’un club de D8 tient la baraque contre une D4 en Allemagne

La réforme des retraites, il s’en tape.

Quatrième tour de la coupe d’Etat dans le Mecklenburg-Vorpommern . Le club de D4 Greifswalker FC colle un 3-0 net et sans bavure au SFV Nossentiner-Hütte, pensionnaire de huitième division. Un score logique au vu l’écart de niveau entre les deux formations. Et alors qu’on joue la 85 e minute, l’entraineur du petit Poucet décide de faire entrer son gardien numéro deux, Ralf Schwarz, pour lui permettre de participer à ce match historique pour le SFV. Sa petite particularité ? Il a 65 ans . Et à l’instar de Lamberto Boranga, qui a lui retrouvé les terrains à 80 ans passés, Schwarz a de très beaux restes.…

CDB pour SOFOOT.com