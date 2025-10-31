À 61 ans, un président de club entre en jeu en Coupe de Roumanie
Hilton et Dante sont jaloux.
Le foot, c’est parfois un métier, souvent une passion, et pour certains, une excuse pour ressortir les crampons à la moindre occasion. Aurelian Ghisa, 61 ans, président du Sanatatea Cluj (D3 roumaine), a décidé qu’il n’était jamais trop tard pour s’offrir quelques minutes de gloire.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer