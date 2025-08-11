À 40 piges, Mathieu Valbuena retrouve l'Olympiakos

Valbuena reprend de la hauteur.

On le croyait bon pour nos manuels d’histoire mais le revoilà, plus fringant que jamais. Ses cinq années à vaquer entre la Grèce et Chypre ont donné à Mathieu Valbuena l’envie de poursuivre son aventure méditerranéenne. Après un an sous le (très beau) maillot de l’Athens Kallithéa, le milieu offensif, qui soufflera sa 41 e bougie le 28 septembre prochain, va retrouver l’Olympiakos, où il a évolué entre 2019 et 2023 . Son rôle sera différent de son premier passage dans le club d’Evángelos Marinákis puisque cette fois, il jouera au sein de l’équipe réserve, qui évolue en D2 grecque. …

RFP pour SOFOOT.com