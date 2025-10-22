À 11 contre 10, le Sporting renverse Marseille

Les Olympiens comptaient bien surfer sur leur dynamique positive pour performer à Lisbonne. Mais c'était sans compter sur la propension des Marseillais à s'auto-saborder. L'expulsion d'Emerson combinée aux choix tactiques défensifs manqués de Roberto De Zerbi ont coupé les Phocéens dans leur élan et c'est le Sporting qui s'est imposé 2 à 1.

Sporting CP 2-1 Olympique de Marseille

Buts : Catamo (69 e ), Santos (86 e ) pour les Lions // Paixão (14 e ) pour les Phocéens

Expulsion : Emerson (45 e +2) côté Marseille …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com