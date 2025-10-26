950 buts pour Cristiano Ronaldo
CR950.
La question n’est plus de savoir si Cristiano Ronaldo va passer la barre des 1000 buts en carrière mais quand le Portugais va-t-il le faire. Une chose est sûre, ce moment approche de plus en plus puisque CR7 vient d’inscrire son 950e but lors de la victoire d’Al-Nassr – leader de Saudi Pro League avec 6 victoires en 6 matchs – sur la pelouse d’Al-Hazem (0-2).…
