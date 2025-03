information fournie par So Foot • 07/03/2025 à 11:55

6 docus foot à voir sur Society+ !

Nos compères de Society viennent de lancer leur propre plateforme de documentaires : Society+. Pour 4,90 euros par mois, profitez d’un catalogue de 200 films sélectionnés aux petits oignons (et d’un abonnement au magazine en numérique). Et découvrez une collection So Foot de documentaires sur le ballon, choisie par nos soins.

PSG, ce club qui a failli ne pas exister

Le Paris Saint-Germain n’est pas seulement un club qui “a failli passer ce tour” en Ligue des champions. C’est aussi un club qui a tout simplement failli ne jamais voir le jour. C’est ce que vous raconte ce documentaire qui, en partant à la rencontre des pionniers du PSG, revient sur les péripéties qui ont animé sa création, de 1969 à 1973. Une époque où, croyez-le ou non, ici, ce n’était pas encore Paris.…

Par Pierre MATURANA pour SOFOOT.com