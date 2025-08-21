5 groupes de rock à découvrir pour le fan d'Oasis Pep Guardiola

L'annonce du retour d'Oasis l'été dernier et leur tournée cette année auront au moins permis à Pep Guardiola de trouver un peu de plaisir au bout de cette saison éreintante. Pour alimenter la playlist de l'entraîneur mancunien, voici cinq groupes de rock (et quelques autres) qu'il doit absolument découvrir pour changer des frères Gallagher.

→ New Order

N’en déplaise à Pep, à Manchester, il n’y a pas qu’Oasis, loin de là. Dans les années 80, de nombreux groupes de rock de la tendance synth pop sont nés dans la ville du Nord-Ouest du royaume. Le plus célèbre d’entre eux : New Order, fondé par les survivants de Joy Division, un autre groupe mythique de Manchester. Trois ans après sa fondation, le nouvel ordre sort l’immense tube Blue Monday. Un mix basse-batterie étincelant, mais surtout, un joli clin d’œil à la légère dépression ressentie par Guardiola après neuf ans de dur labeur à la tête de Manchester City. Autre chanson pour le Catalan, Bizarre Love Triangle, l’un des sons les plus sous-cotés du groupe et son titre évocateur pour ce magnat des milieux en triangle. Néanmoins, une caractéristique ne devrait pas plaire à Pep : le penchant du guitariste et chanteur de ces deux bangers , Bernard Sumner, pour… Manchester United.

→ Pulp

Au Sud de Manchester, Sheffield est aussi réputé pour son football et sa musique. Niveau ballon rond, les modestes Wednesday et United ont souvent été écœurés par les équipes de Guardiola. En témoigne le bilan de l’ogre face à ces deux équipes, 8 victoires en 8 matchs. En revanche, niveau musique, le groupe mythique de Sheffield, Pulp, met une jolie vitesse à Oasis, notamment quand l’heure est venue de célébrer une victoire. Les mélodies entraînantes de ses titres, entre autres Common People , poussent carrément les plus mauvais danseurs du vestiaire à se lancer sur la piste aux étoiles. Le charismatique chanteur du groupe et supporter de Sheffield Wednesday, Jarvis Cocker, lui, swingue toujours pas mal, même à 61 ans. Les festivaliers de la Route du Rock en ont d’ailleurs profité lors de sa performance le 15 août dernier sur la scène de Saint-Malo. Un concert au bord de la mer ô combien transcendant, comparé au show d’Oasis à Manchester début juillet où Pep Guardiola n’a même pas tenté un petit déhanché.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com