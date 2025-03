4 conseils à Désiré Doué pour réussir sa cérémonie d’accueil avec l’équipe de France

Désiré Doué débarque ce lundi à Clairefontaine et devra se plier à la traditionnelle chansonnette d’accueil, ce soir ou demain. Pour ne pas s’attirer les foudres de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le Parisien a tout intérêt à lire ces conseils.

→ Appeler Vianney, Nolwenn Leroy et Pierre de Maere

Pour bien chanter, il faut travailler son timbre. La voix, c’est du boulot. Ce n’est pas parce qu’on chante bien sous la douche qu’on chante bien devant Kylian Mbappé et Michael Olise. C’est en tout cas ce que disent tous les jurys de The Voice , la Star Ac’ ou Nagui dans N’oubliez pas les paroles . La chanson, ça vient des tripes, pas de la gorge. Les notes doivent partir du bas du ventre. Colette Mansard, participante de The Voice à 96 ans, peut en témoigner. Désiré Doué n’a plus qu’à passer un coup de fil aux jurys des émissions susnommés. Cela lui permettrait de ne pas rééditer une prestation aussi indigne que celle de Warren Zaïre-Emery sur la chanson « O’Kartier C’est la Hess » de 4Keus. Jugez par vous même :

SF pour SOFOOT.com