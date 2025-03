38 matchs sans défaite à l’extérieur : le PSG égale l’AC Milan

Les Invincibles.

C’était il y a plus de deux ans, le 11 février 2023 précisément. Privé de Kylian Mbappé et Lionel Messi, le PSG de Christophe Galtier emmené par Neymar et Hugo Ekitike s’inclinait à Monaco (3-1). Un revers pas si anodin puisque depuis, le club de la capitale n’a plus connu le moindre revers loin de ses bases en Ligue 1 (ni en coupe de France, d’ailleurs). Soit une série hallucinante de 38 rencontres (30 victoires, huit nuls) prolongée ce samedi soir à Geoffroy Guichard, égalant ainsi le record absolu en la matière : le grand AC Milan de Fabio Capello, entre 1991 et 1993. Et un constat : depuis son arrivée, Luis Enrique n’a perdu que deux matchs face à des formations de l’Hexagone toutes compétitions confondues, à chaque fois au Parc des Princes (contre Nice en septembre 2023 et Toulouse en mai 2024).…

TB pour SOFOOT.com