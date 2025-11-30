 Aller au contenu principal
29 personnalités appellent à la libération de Christophes Gleizes
information fournie par So Foot 30/11/2025 à 10:41

29 personnalités appellent à la libération de Christophes Gleizes

29 personnalités appellent à la libération de Christophes Gleizes

Les voix continuent de s’élever en soutien à Christophe Gleizes.

Dans une vidéo publiée par Reporters sans frontières, 29 personnalités des médias, du monde du sport (Raí, Boris Diaw, Sofiane Guitoune, Éric Rabesandratana, Claude Le Roy, Vikash Dhorasoo) ou de la culture (Benjamin Biolay, Enki Bilal) appellent, face caméra, à la libération du journaliste Christophe Gleizes , collaborateur de So Foot et de Society injustement emprisonné en Algérie pour « apologie du terrorisme » . Condamné le 29 juin à sept ans de prison, Christophe comparaîtra en appel mercredi à Tizi-Ouzou , capitale de la Kabylie.…

JB pour SOFOOT.com

