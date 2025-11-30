« Il faut mettre plus d'ambiance » : la drôle de séquence entre Pogba et les ultras monégasques

Louis-II, ça n’est pas Old Trafford.

Paul Pogba continue sa découverte de la Ligue 1. Après sa première entrée en jeu avec Monaco, il y a une semaine à Rennes, l’international français a fait ses débuts à domicile , ce samedi contre le PSG, en sortant du banc exactement à la même minute qu’au Roazhon Park : la 85 e . Après avoir touché ses sept petits ballons et ainsi participé au succès des siens (1-0), la Pioche s’est approchée de la tribune Pesage, celle des ultras de l’ASM , pour mettre les choses au clair au sortir de la mauvaise période traversée par les Asémistes (défaites face à Lens puis Rennes, match nul contre Paphos).…

JB pour SOFOOT.com